Лавров надеется, что профессиональный долг определит решение регулятора ЕС по "Спутнику V"

Глава МИД РФ рассказал о контактах по регистрации вакцины НИЦ имени Гамалеи в Евросоюзе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что профессиональный долг определит решение регулятора ЕС (Европейского агентства по лекарственным препаратам) по "Спутнику V". Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Диалог идет уже несколько месяцев. И мы за то, чтобы он завершился исключительно на основе подтверждения высококачественных, эффективных характеристик этой вакцины. Все, кто ею пользуются, дают именно такие оценки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что по поставкам российской вакцины Москва и Будапешт будут сотрудничать. А ситуация с совместным производством препарата говорит о высоком доверительном характере во взаимоотношениях РФ и Венгрии. Эти связи в МИД назвали стратегическими.

Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане.

Видео: МИД России