В театральных буфетах Петербурга за год выросли цены на икру и игристое.

Цены на закуски и напитки в буфетах четырех петербургских театров выросли по сравнению с осенью 2025 года. Бутерброд с красной икрой в среднем подорожал на 20 %, а бокал игристого — на 21 %. Такие данные приводит издание "Горбилет", сравнившее меню Александринского, Мариинского, Михайловского театров и Большого драматического театра (БДТ).

Средняя стоимость бутерброда с красной икрой увеличилась с 863 до 1038 рублей. Сильнее всего цена выросла в БДТ — с 650 до 850 рублей, или на 31 %. В Мариинском театре закуска подорожала с 850 до 1100 рублей, что соответствует росту на 29 %. В Александринском театре стоимость достигла 900 рублей, увеличившись на 20 %.

Самый дорогой бутерброд предлагают в Михайловском театре — за 1300 рублей. За год его цена выросла на 100 рублей, или на 8 %. При этом разница между наиболее дорогим и доступным предложениями сократилась: если осенью 2025 года она была почти двукратной, то теперь составляет примерно полтора раза.

Изменились и цены на игристое. Верхняя граница стоимости бокала во всех четырех театрах в среднем увеличилась на 34 %. Если год назад максимальная цена не превышала 950 рублей, то теперь в большинстве буфетов появились предложения дороже 1000 рублей.

В Мариинском театре самый дорогой бокал подорожал с 750 до 1150 рублей — на 53 %. При этом минимальная стоимость осталась прежней и составляет 600 рублей. В Александринском театре максимальная цена выросла на 41 %, до 1200 рублей, однако появился и более доступный вариант: за 800 рублей вместо прежних 850.

В БДТ стоимость игристого начинается от 650 рублей, а верхняя граница достигла 850 рублей. В Михайловском театре подорожал даже самый бюджетный вариант: с 700 до 900 рублей, или на 29 %. Самый дорогой бокал там стоит 1100 рублей, что на 16 % больше прошлогодней цены.

Из двух позиций — бутерброда с красной икрой и самого недорогого бокала игристого — складывается так называемый антрактный набор. Дешевле всего он обойдется в БДТ — 1500 рублей. В Александринском и Мариинском театрах за такой перекус придется заплатить по 1700 рублей. Самая высокая стоимость зафиксирована в Михайловском театре — 2200 рублей.

Ранее в Госдуме призвали запретить запуск фейерверков вблизи многоэтажных домов.

Фото: pxhere.com