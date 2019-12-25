В Госдуме призвали запретить запуск фейерверков вблизи многоэтажных домов

Сергей Миронов считает, что такая мера позволит избежать частых возгораний на балконах в праздники.

Полный отказ от фейерверков на Новый год не нужен на российской территории, однако властям важно четко прописать запрет на их использование салютов вблизи многоквартирных домов. Соответствующее заявление журналистам сделал лидер политической партии "Справедливая Россия", депутат Государственной думы, заместитель председателя профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Сергей Миронов в комментарии для информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что такие развлечения не могут быть доступны для населения в центре городов. При запуске салюта возле многоэтажного дома, огонь может случайно попасть на один из балконов и вызвать возгорание в помещении.

Правила должны быть очень понятны. Надо четко написать, что можно запускать там, где, условно говоря, двор, открытая площадка, не ближе 50-100 м от дома. Сергей Милонов, депутат ГД РФ

Законодатель выразил уверенность в том, что законопослушные россияне будут соблюдать введенные правительством ограничения. Сергей Милонов уточнил, что грамотно используемая и не контрафактная пиротехника будет приносить только радость покупателям, так как запуск на Новый год уже стал для наших граждан традицией. Однако важно запускать фейерверки в специально отведенных для этого местах.

Фото: pxhere.com