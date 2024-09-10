  1. Главная
В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" детям с 7 лет
Сегодня, 9:56
В ГД предложили выдавать "Пушкинские карты" детям с 7 лет

Предложение направлено депутатами в Минкульт России.

Представители парламентской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо российскому министру культуры Ольге Любимовой с предложением выдавать "Пушкинскую карту" детям с 7 лет, а не с 14.  Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков из нижней палаты. Депутаты Государственной думы уточнили, что расширение федеральной программы на новую возрастную группу 7-13 лет обеспечит непрерывность воспитательного процесса, а также вовлечение малышей и молодежи в культурную жизнь.

По словам авторов такой законодательной инициативы, технически реализация запроса к Минкульту России возможна на базе уже существующих механизмов единого онлайн-портала "Госуслуги". На базе ресурса предусмотрено создание детских учетных записей, привязанных к профилю родителя. Такое решение позволяет властям идентифицировать ребенка и выпустить для него виртуальную карту. 

Фото: Piter.tv

