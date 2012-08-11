В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Алексей Говырин напомнил о тяжелых условиях труда для ряда специальностей.

Надбавку к пенсии четыре раза в 2026 году на российской территории федеральные власти и Социальный фонд страны пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". По словам парламентария из нижней палаты, такая надбавка полагается этим категориям сотрудников в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями трудовой деятельности. Однако размер надбавки будет индивидуален для каждого человека. Он зависит от среднемесячного заработка и профессионального стажа.

Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv