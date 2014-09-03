Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ.

В Госдуме предложили сократить рабочее время до шести часов в день. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный. В пояснительной записке отмечается, что целью проекта закона является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю. Его принятие позволит увеличить производительность труда и обеспечить рост уровня жизни.

В документе предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников. Речь идет о гражданах в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидах I и II групп, а также женщинах, которые работают в сельской местности. Для них продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.

Ранее в Госдуме объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка.

Фото: Piter.tv