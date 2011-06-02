В Госдуме объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка

Татьяна Буцкая рассказала о новой мере социальной поддержки граждан.

Размер выплат или иной социальной помощи сотрудникам при рождении ребенка зависит от компании, однако материальная помощь в размере до одного миллиона рублей теперь не будет облагаться налогом. Такие данные информационному агентству "ТАСС" предоставила первый заместитель председателя профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в Государственной думе России Татьяна Буцкая. Парламентарий из нижней палаты добавила, что ранее в стране при таких больших детских выплатах от работодателя сотрудники получали на руки не всю сумму. Указанная льгота не обязывает бизнес выплачивать сотрудникам именно 1 млн рублей при рождении ребенка.

А если это маленькая компания или индивидуальный предприниматель, у которого есть сотрудники, или очень маленькое ООО, в котором всего 10 человек трудятся - понятно, что не каждый бизнес может такую сумму осилить. Но это не означает, что в этих компаниях сотрудники не получают мер поддержки. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

Говоря о значении этих мер для самой бизнес-индустрии, законодатель сообщила, что компании, реализующие демографические меры поддержки для своих сотрудников, обычно имеют высокий ЭКГ-рейтинг. В ряде субхектов страны приняты региональные документ по поддержке таких организаций. Речь идет о том, что такому бизнесу достается лучшее предложение, быстрее оказываются меры поддержки, у них есть особые преференции при госзакупках.

