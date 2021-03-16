Миронов призвал установить МРОТ на уровне 60 тыс. рублей

Депутат уверен, что потребительская корзина в Росси должна включать не только продукты питания и товары первой необходимости, но также базовые услуги.

Минимальный размер оплаты труда МРОТ) на российской территории необходимо привязать к потребительской корзине и повысить до 60 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам сделал лидер политической партии "Справедливая Россия", депутат Государственной думы Сергей Миронов в комментарии для информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты подчеркнул, что такую инициативу поддерживают профсоюзные объединения и различные эксперты.

Принцип и даже итоговые значения практически полностью повторяют подходы, которые уже много лет предлагает "Справедливая Россия". Еще в 2019 году совместно с учеными РАН мы рассчитали размер МРОТ на основе потребительской корзины Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодвтель добавил, что накануне на заседании в Москве Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей профсоюзы стран СНГ, удалось принять постановление с рекомендацией использовать для расчета МРОТ "минимальный потребительский бюджет". Такую сумму специалисты оценили в 59 625 рублей.

Семьи военных хотят освободить от платы за детские сады.

Фото: Piter.tv