Миронов призвал установить МРОТ на уровне 60 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда МРОТ) на российской территории необходимо привязать к потребительской корзине и повысить до 60 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам сделал лидер политической партии "Справедливая Россия", депутат Государственной думы Сергей Миронов в комментарии для информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты подчеркнул, что такую инициативу поддерживают профсоюзные объединения и различные эксперты.
Принцип и даже итоговые значения практически полностью повторяют подходы, которые уже много лет предлагает "Справедливая Россия". Еще в 2019 году совместно с учеными РАН мы рассчитали размер МРОТ на основе потребительской корзины
Сергей Миронов, депутат ГД РФ
Законодвтель добавил, что накануне на заседании в Москве Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей профсоюзы стран СНГ, удалось принять постановление с рекомендацией использовать для расчета МРОТ "минимальный потребительский бюджет". Такую сумму специалисты оценили в 59 625 рублей.
Семьи военных хотят освободить от платы за детские сады.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все