Семьи военных хотят освободить от платы за детские сады

Сергей Миронов напомнил о важности поддержки бойцов СВО и их семей.

Лидер политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, освобождающий российских ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы за присмотр и уход за малышами в детских садах. Текст соответствующего документа оказался в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". Изменения касаются федерального закона "Об образовании". Законодатель подчеркнул, что сейчас ситуация внутри страны требует от государства укрепления по линии защиты национальных интересов и сплочения населения. Особенно важно думать о тех гражданах, которые исполняют свой служебный долг перед Родиной.

Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям! Ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv