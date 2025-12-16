Инженер сервисного центра в Петербурге осуждён за слив интимных фото клиентки

Красносельский районный суд приговорил мужчину к шести месяцам принудительных работ. Он украл из телефона девушки 39 интимных снимков и разослал их третьему лицу.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор инженеру сервисного центра, признанному виновным по части 2 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, мужчина, обязанный не разглашать сведения о клиентах, похитил и распространил интимные фотографии девушки.

В декабре 2025 года потерпевшая сдала в ремонт свой мобильный телефон. Сотрудник центра обнаружил в памяти устройства 39 медиафайлов с интимными изображениями девушки. Через мессенджер с её учётной записи он отправил эти снимки третьему лицу.

Фигурант полностью признал вину. Суд приговорил его к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Гражданский иск потерпевшей удовлетворён частично: с осуждённого взыскали 250 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красносельском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали 15 человек, пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV