В Красносельском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали 15 человек, пострадал мужчина

Благодаря оперативным действиям спасателей, к 6:01 пожар был полностью ликвидирован.

Во вторник,9 июня, в 05:28 в Красносельском районе Петербурга, по адресу: проспект Кузнецова, дом 17, вспыхнул пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по городу, очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире общей площадью 45 кв. м, где огонь распространился на 20 кв. м обстановки.

Благодаря оперативным действиям спасателей, к 6:01 пожар был полностью ликвидирован. В целях безопасности из здания были эвакуированы 15 человек, среди которых было двое детей.

В результате происшествия пострадал один мужчина, он получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Для тушения огня на место ЧП привлекалось 18 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

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Фото: Piter.TV