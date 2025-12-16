В Красносельском районе Петербурга из-за пожара эвакуировали 15 человек, пострадал мужчина

Во вторник,9 июня, в 05:28 в Красносельском районе Петербурга, по адресу: проспект Кузнецова, дом 17, вспыхнул пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по городу, очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире общей площадью 45 кв. м, где огонь распространился на 20 кв. м обстановки.
Благодаря оперативным действиям спасателей, к 6:01 пожар был полностью ликвидирован. В целях безопасности из здания были эвакуированы 15 человек, среди которых было двое детей.
В результате происшествия пострадал один мужчина, он получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Для тушения огня на место ЧП привлекалось 18 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
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