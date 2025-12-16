Кратковременные дожди и до +25 градусов прогнозируется в Ленобласти в четверг

Ветер в течение суток будет меняться: ночью он будет переменных направлений со скоростью 2–5 м/с, а днём сменится на северо-восточный и усилится до 4–9 м/с.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 11 июня, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, однако днём местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер в течение суток будет меняться: ночью он будет переменных направлений со скоростью 2–5 м/с, а днём сменится на северо-восточный и усилится до 4–9 м/с. Температурный фон порадует комфортными значениями: ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а днём воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет нестабильным: ночью оно будет слабо повышаться, а днём начнёт понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в среду Петербург находится в тылу циклона.

Фото: Piter.TV