В среду Петербург находится в тылу циклона

Жара отступает от города: столбики термометров покажут комфортные +21…+23 градуса.

Сегодня погоду в Петербурге определяет тыловая часть обширного циклона, центр которого находится над Скандинавией. Атмосферный фронт принесёт с собой переменчивую облачность и, местами, кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Жара отступает от города: столбики термометров покажут комфортные +21…+23 градуса. В Ленинградской области будет немного теплее – от +21 до +26 градусов, однако на западе региона температура может опуститься до +18 градусов.

Днём ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит около 762 мм рт. ст., что незначительно превышает норму.

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Фото: Piter.TV