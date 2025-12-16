Участникам программы "Время героев Санкт-Петербурга" вручили памятные знаки

В настоящее время слушатели программы, среди которых ветераны и участники СВО, продолжают своё обучение и проходят стажировки.

Вице-губернатор Владимир Омельницкий наградил памятными знаками "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" слушателей кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга". Этот знак стал символом уважения и признательности жителей города к подвигу наших защитников, информирует пресс-служба Смольного в мессенджере Макс.

В настоящее время слушатели программы, среди которых ветераны и участники СВО, продолжают своё обучение и проходят стажировки. По информации, предоставленной пресс-службой правительства, впереди их ждут новые модули и защита аттестационных работ. После завершения обучения они начнут работать в органах государственной власти и подведомственных организациях, что подтверждает важность этой инициативы для города.

Программа "Время героев Санкт-Петербурга" была запущена для подготовки управленческих кадров из числа ветеранов, и уже более 640 человек подали заявки на участие. Это свидетельствует о высоком интересе к программе и желании участников приносить пользу городу, используя свои навыки и опыт .

Таким образом, программа не только помогает ветеранам интегрироваться в гражданскую жизнь, но и формирует новое управленческое звено, что является важным шагом для развития Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" побывали на автозаводе.

Видео: Правительство Петербурга

