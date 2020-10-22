В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут выселить из жилья

Александр Якубовский заметил, что решить вопрос можно только через суд.

Собственников жилья в стране могут выселить за систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением, а также использование жилья не по назначению или самовольную перепланировку. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал член профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий из нижней палаты заметил, что проблема выселения вызывает в обществе всегда повышенный интерес. Однако в реальности на практике подобные постановления редко принимаются. Лишить человека жилья возможно только в судебном порядке. В том случае, если собственник игнорирует требования по устранению нарушений, то квартира может уйти с публичных торгов согласно статье 23 Гражданского кодекса России.

Оставить россиянина без жилплощади могут в случае, если он превращает квартиру в хостел, склад или коммерческую точку, от чего страдает все жильцы здания. Обычно в подобных спорах суды встают на сторону потерпевших. Однако ни управляющая компания, ни администрация дома не могут выселить человека самостоятельно. Отдельным вопросам являются компенсации. Деньги собственнику от продажи квартиры перечисляются лицу за вычетом расходов на исполнение решения суда.

Отдельное основание касается самовольных перепланировок. Если работы затрагивают несущие конструкции или общедомовое имущество и создают риски для дома, а требования устранить нарушение не выполняются, это также может привести к принудительной продаже квартиры. Александр Якубовский, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv