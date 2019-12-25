По словам Миронова, в России необходимо менять систему найма мигрантов.

В Госдуме предложили запретить въезд в Россию родственников иностранных работников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на документ.

Авторами инициативы выступили депутаты партии "Справедливая Россия". По словам главы фракции Сергея Миронова, в России необходимо менять систему найма мигрантов. Он выделил одну из ключевых проблем в миграционной политике. Депутат считает, что это отсутствие планирования и контроля привлечения неквалифицированных работников.

Миронов подчеркнул необходимость сделать так, чтобы прибывающие по целевой программе мигранты не могли получить вида на жительство и гражданства РФ. Он также призвал полностью запретить въезд ближайших родственников иностранных работников.

Фото: Piter.tv