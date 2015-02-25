По мнению депутата, действующие штрафы могут быть недостаточно эффективными.

В Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака "Инвалид". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на законопроект.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что настоящие инвалиды не должны "колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами". Нилов считает, что действующие штрафы могут быть недостаточно эффективными.

Депутат также предложил усилить ответственность за незаконное использование знака "Инвалид". По его мнению, размер штрафа для обычных граждан должны увеличить до 7 500 рублей, а с должностных лиц необходимо брать 20 тысяч рублей. Кроме того, для юридических лиц должен быть предусмотрен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com