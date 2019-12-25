В Подмосковье собираются использовать ИИ для уборки снега

Алгоритмы ИИ помогут специалистам составить план работ по уборке улиц от снега и распределять задания между сотрудниками.

В Подмосковье собираются использовать искусственный интеллект для уборки снега. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что Подмосковье станет первым в России регионом, который начнет зимнюю уборку с применением искусственного интеллекта в "Яндекс Векторе". В уборге снега задействуют более четырех мини-тракторов, самосвалов, погрузчиков и другой техники. К самой системе подключат более 10 тысяч исполнителей.

Отмечается, что алгоритмы ИИ помогут специалистам составить план работ по уборке улиц от снега и распределять задания между сотрудниками. Летом и осенью система работа в регионе в пилотном режиме. Тогда власти Подмосковья использовали ее для построения маршрутов подметальных и поливальных машин.

Ранее в Госдуме предложили дать регионам право ограничивать численность трудовых мигрантов

Фото: Piter.tv