В Госдуме предложили дать регионам право ограничивать численность трудовых мигрантов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким. Они предложили дать регионам право определять численность трудовых мигрантов, включая до полного их запрета. В тексте документа отмечается, что создание "закрытых этнических анклавов" со своим правилами перестает быть проблемой и переходит в ранг вызова государству.

Также авторы инициативы отмечают, что внедрение такого закона позволит регионам точечно реагировать на проблему. Проект направили на заключение правительства.

Фото: 360.ru