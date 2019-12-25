В Госдуме заявили, что идею выплаты пенсионерам на Новый год стоило предлагать раньше

По словам депутата, она бы с удовольствием поддержала такую инициативу.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что идею выплаты пенсионерам на Новый год стоило предлагать раньше. Об этом она сообщила телеканалу "360".

Бессараб прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова ввести для пенсионеров предновогоднюю выплату. По словам депутата, она бы с удовольствием поддержала такую инициативу. При этом она подчеркнула, что Чернышов слишком поздно обратился с предложением.

Депутат напомнила, что поправки в бюджет Пенсионного фонда были приняты еще в середине года, а решить этот вопрос в декабре вряд ли получится. Также Бессараб отметила, что пенсионеры часто получают поддержку на уровне региональных и корпоративных бюджетов.

Ранее представитель Долиной опроверг попытки "отменить" артистку.

Фото: Piter.tv