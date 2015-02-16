  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Представитель Долиной опроверг попытки "отменить" артистку
Сегодня, 13:52
143
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Представитель Долиной опроверг попытки "отменить" артистку

0 0

По его словам, певица продолжает выступать с концертами.

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг попытки "отменить" артистку. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам Пудовкина, для Долиной ситуация вокруг квартирного дела стала серьезным испытанием, особенно в эмоциональном плане. Он подчеркнул, что люди реагируют на эту историю по-разному. Представитель певицы добавил, что справедливость нужна для всех, но не стоит устраивать самосуд и публичную охоту.

Также Пудовкин заявил, что певица продолжает выступать с концертами, собирать аншлаги и получать хороший прием от публики.

Ранее мы сообщали, что концерты Ларисы Долиной после народной "отмены" могут не состояться.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина

Теги: лариса долина, опровержение, отмена, певица
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии