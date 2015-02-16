Представитель Долиной опроверг попытки "отменить" артистку

По его словам, певица продолжает выступать с концертами.

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг попытки "отменить" артистку. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам Пудовкина, для Долиной ситуация вокруг квартирного дела стала серьезным испытанием, особенно в эмоциональном плане. Он подчеркнул, что люди реагируют на эту историю по-разному. Представитель певицы добавил, что справедливость нужна для всех, но не стоит устраивать самосуд и публичную охоту.

Также Пудовкин заявил, что певица продолжает выступать с концертами, собирать аншлаги и получать хороший прием от публики.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина