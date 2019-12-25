Директор Долиной опроверг информацию о проблемах у певицы со спиной

Информация о проблемах у Ларисы Долиной со спиной не соответствует действительности. Об этом заявил телеканалу "360" директор артистки Сергей Пудовкин.

В СМИ появилась информация, что Долина вызвала скорую из-за сильных болей в спине и не может подняться с постели. По словам Пудовкина, певица хорошо себя чувствует и не нуждается в медицинской помощи. Он также напомнил об этике сохранения персональных данных и призвал уважать других людей, в том числе артистов.

Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистам, психологическая. Если серьезно: все нормально. Сергей Пудовкин, директор

