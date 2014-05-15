Правозащитница назвала телефонных мошенников самыми опасными среди аферистов

Правозащитница Екатерина Дуб назвала телефонных мошенников самыми опасными среди аферистов. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, у таких злоумышленников есть всего одна цель, которая заключается в попытке "обобрать до нитки" свою жертву. Дуб подчеркнула, что, мошенники атакую жертву психологически, применяя запугивание. Кроме того, в подобных схемах мошенники работают сообща, окончательно вводя человека в заблуждение.

Также правозащитница рассказала о новых схемах, которые используют телефонные мошенники. Речь идет о переписи населения МФЦ, когда жертвам звонит якобы сотрудница ведомства и просит назвать цифры из СМС.

