Правозащитница назвала телефонных мошенников самыми опасными среди аферистов
Сегодня, 13:54
Правозащитница назвала телефонных мошенников самыми опасными среди аферистов

По словам эксперта, у таких злоумышленников есть всего одна цель.

Правозащитница Екатерина Дуб назвала телефонных мошенников самыми опасными среди аферистов. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, у таких злоумышленников есть всего одна цель, которая заключается в попытке "обобрать до нитки" свою жертву. Дуб подчеркнула, что, мошенники атакую жертву психологически, применяя запугивание. Кроме того, в подобных схемах мошенники работают сообща, окончательно вводя человека в заблуждение.

Также правозащитница рассказала о новых схемах, которые используют телефонные мошенники. Речь идет о переписи населения МФЦ, когда жертвам звонит якобы сотрудница ведомства и просит назвать цифры из СМС.

Фото: pxhere.com

