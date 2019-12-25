Эксперт объяснил, зачем украинские мошенники звонят российским звездам

В обмане медиаперсон России аферисты ставят целью создать панику в стране, а не просто украсть сбережения.

Перед празднованием 9 Мая украинские телефонные мошенники резко увеличили свою активность в попытках обмануть россиян. В частности, по информации от телеканала "360.ru", мишенью злоумышленников стали не только простые жители страны, но также и ключевые лица отечественного лица шоу-бизнеса. Ранее сообщалось о том, что преступники пытались дозвониться до телеведущего Владимира Соловьева, певца Шамана, рэпера Джигана и некоторых других медийных личностей. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили СМИ о том, что их сотрудникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам страны. Блогеры пояснили, что в эти криминальные эпизоды могли быть опаснее, чем обычный обман по краже денег или взятия на человека кредита. Иностранные преступники надеялись использовать лидеров общественного мнения России для того, чтобы посеять панику среди местного населения.

Чаще всего цель и результат у злоумышленников — донести свою картину мира или вынудить жертву выполнить определенные действия. Поскольку это медийные личности, то аферисты рассчитывают, что те озвучат в своих соцсетях или в эфире нужную мошенникам информацию. Это может быть какой-то фейк или новостная утка. Александр Дворянский, эксперт по кибербезопасности

Специалист пояснил, что если кто-то из знаменитостей с большой аудиторией поверит в том, что разговаривал с настоящими российскими спецслужбами, в связи с чем после этого обнародует компрометирующие ложные сведения, то последствия могут быть весьма серьезными для общественности.

