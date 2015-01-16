Вован и Лексус предложили Бастрыкину бороться с украинскими мошенниками

Бастрыкин остановился поговорить с ними в одном из залов выставочной площадки форума.

В первый день работы Международного юридического форума (ПМЮФ), открывшегося в Петербурге 19 мая, известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли пообщаться с руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, ожидающим выступления на форуме с темой уроков Второй мировой войны и борьбы с современным проявлением нацизма, пишет "КП-Петербург".

Бастрыкин остановился поговорить с ними в одном из залов выставочной площадки форума. Беседа продолжалась пару минут, по завершении которой состоялась совместная фотография.

Позже в интервью изданию пранкеры заявили, что планируют сотрудничать с Следственным комитетом России в направлении противодействия украинскому телефонному мошенничеству, осуществляемому на уровне государства. Они выразили готовность консультировать СК РФ лично по методикам выявления и нейтрализации злоумышленников, подчёркивая особую опасность сложившейся ситуации. Нынешняя деятельность украинских силовиков выходит за рамки обычного хулиганства и представляет реальную угрозу национальной безопасности России, пояснили авторы знаменитых розыгрышей.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дольщиками в Московском районе.

Фото: пресс-служба СК РФ