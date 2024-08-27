Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дольщиками в Московском районе

Сообщалось о проблемах участников долевого строительства, которые приобрели жильё в многоквартирных домах на улице Струве.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки по факту нарушений прав дольщиков в Московском районе Санкт-Петербурга. Поводом для проверки стало обращение граждан в комментариях под постом.

По данным обращения, несмотря на ввод домов в эксплуатацию, застройщик и аффилированные с ним обслуживающие организации в течение года не завершают работы по благоустройству прилегающей территории и установке наружного освещения. Особую обеспокоенность вызывает участок проезда между домами и строящимся детским садом, где во время осадков и таяния снега скапливается вода, создавая трудности для передвижения жителей.

После начала проверки Бастрыкин поручил и. о. руководителя главного управления СКР по Петербургу Олегу Бобкову предоставить отчет о промежуточных результатах и планируемых решениях. В Следственном комитете подчеркнули, что исполнение поручения и ход проверки находятся на особом контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее Piter.TV сообщал, что СК расследует покушение на убийство Евгения Леонова-Гладышева спустя шесть лет после нападения.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу