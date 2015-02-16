Бастрыкин исполнил песню о Ленине и раскритиковал "Движение первых"

Руководитель СК предложил восстановить октябрят и пионеров.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин принял участие в Международном юридическом форуме в Петербурге. Во время своего выступления он спел песню "И Ленин такой молодой", трансляцию вели в аккаунте ведомства в MAX.

В своей речи Бастрыкин указал на важность пионерского и комсомольского движений, которые положительно влияли на общество. По мнению главы Следкома, их нужно возродить для воспитания современной молодежи.

После этого Бастрыкин спел строчки: "И Ленин — такой молодой, и юный Октябрь впереди!". Также он сделал замечание в адрес "Движения первых", отметив, что ему интересно, какие ценности оно продвигает.

По словам председателя СК, для формирования патриотических чувств у молодежи в России необходимо воссоздать комсомол и пионерию.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин выступил за снижение возраста, с которого можно привлекать к уголовной ответственности, до 12 лет.

Видео: MAX/Следственный комитет