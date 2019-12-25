Шесть человек погибли при возгорании автомобиля после ДТП в Татарстане

В настоящее время правоохранителями решается вопрос о назначении экспертиз.

Подросток госпитализирован с ожогами 30 процентов тела после ДТП с шестью погибшими на территории Татарстана. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-слкжбы ГУ МЧС по российскому региону. Специалисты из экстренного ведомства пояснили, что мальчик является единственным выжившим в трагедии. Речь идет о юноше 2010 года рождения. Сейчас пациент доставлен в Зеленодольскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Также уточняется, что все жертвы автомобильной аварии, а также сам пострадавший, проживали в Республике Марий Эл.

Ночью 24 июля 2026 года на улице Волжская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet Lanos. В результате водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. сообщение СК РФ по Татарстану

Ранее региональное управление Следственного комитета России сообщало о том, что в Зеленодольске по улице Волжской в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетние лица. Один человек был госпитализирован. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Водительница Volkswagen сбила подростка на питбайке в Ломоносове.

Фото: Макс / ГУ МЧС по Татарстану