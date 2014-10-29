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Прах актера Дмитрия Поднозова развеют на островах
Сегодня, 14:51
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Прах актера Дмитрия Поднозова развеют на островах

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Прощание с актером состоялось в его родном театре "Особняк".

Основатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк", артист Дмитрий Поднозов не будет похоронен на кладбище. По словам его близких, прах актера планируется развеять на просторах России, сообщил ТАСС.

Точная дата и место церемонии пока не называлась. Родственники Поднозова отметили, что традиционного захоронения не планируется. Прах артиста развеют на островах над страной.

Художественный руководитель театра Дмитрий Поднозов умер 20 июля в 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Врачи диагностировали у актера рак легких с метастазами в головной мозг в декабре 2025 года. После этого  его коллеги объявили сбор средств на лечение.

За свою творческую карьеру Поднозов снялся более чем в 100 кино- и телевизионных проектах. Зрителя он был известен по ролям в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Замаячный", "Убойная сила" и других.

Фото: Кадр из сериала "Здесь все свои" (2024)

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Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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