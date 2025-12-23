Умер актер сериалов "Убойная сила" и "Тайны следствия" Дмитрий Поднозов

В декабре 2025 года у артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

Российский актер Дмитрий Поднозов скончался 20 июля на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк", который основал артист.

Поднозов боролся с онкологическим недугом, который у него диагностировали у в 2025 году. Врачи обнаружили у актера рак легких с метастазами в головной мозг. К июню состояние артиста резко ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Дмитрий Поднозов родился в 1961 году родился в Ленинграде. После школы поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1989 году он основал театр "Особняк", где сыграл много главных ролей. На протяжении долгих лет Поднозов руководил этим театром.

Зрители также полюбили Поднозова благодаря ролям в фильмах и сериалах: "Тайны следствия", "Мажор", "Убойная сила", "Среда обитания", "Московский дворик", "Тень за спиной", "Доктор Иванов. Своя земля", "Сумрак", "Пророк. История Александра Пушкина" и других.

Ранее мы сообщали, что умер актер из известного сериaла "Улицы рaзбитых фонaрей" Влaдимир Aкимов.

Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербургский драматический театр "Особняк"