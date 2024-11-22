Актер Поднозов проходит лечение после диагноза рак легких

Супруга Дмитрия Поднозова сообщила подробности о резком ухудшении его здоровья.

Актер Дмитрий Поднозов госпитализирован с диагнозом "рак легких", болезнь осложнилась метастазами в мозг. Об этом "СтарХиту" сообщила его супруга Алиса Олейник.

У 64-летнего артиста Дмитрия Поднозова выявлен рак легких. Заболевание находится на стадии метастазирования в головной мозг. Актер помещен в клинику и находится под постоянным наблюдением медиков.

Коллектив театра "Особняк" начал сбор денежных средств для оплаты лечения Поднозова. По информации пресс-службы, требуются финансы на проведение анализов, врачебные консультации и последующую реабилитацию. Состояние здоровья артиста врачи оценивают как тяжелое.

Фото: Кадр из сериала "Здесь все свои" (2024)