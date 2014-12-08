В Петербурге умер ученик Шостаковича, композитор Геннадий Белов

Заслуженный деятель искусств России, профессор консерватории ушёл из жизни в 85 лет.

На 86-м году жизни скончался известный петербургский композитор и педагог, заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Геннадий Белов. О его смерти сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга и в консерватории.

Геннадий Григорьевич Белов родился в Ленинграде в 1939 году. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию, где учился у выдающихся педагогов — композитора Владислава Салманова и Дмитрия Шостаковича.

Белов был автором многочисленных произведений разных жанров, среди которых опера, симфонические и камерные сочинения, кантаты, хоры и музыка для театра и кино. Его творчество стало частью музыкальной культуры России второй половины XX — начала XXI века. Как педагог Геннадий Белов многие десятилетия преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, воспитав несколько поколений музыкантов и композиторов. Союз композиторов Петербурга в своём сообщении выразил искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам маэстро.

Дата и место прощания с композитором будут объявлены позднее.

Фото: kino-teatr.ru