Умер петербургский историк и музеевед Владимир Грусман

Он руководил одним из крупнейших этнографических музеев мира в течение 20 лет.

На 76-м году жизни скончался известный петербургский историк, этнограф и музеевед Владимир Грусман, который два десятилетия возглавлял Российский этнографический музей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Владимир Моисеевич Грусман родился в 1949 году. Вся его профессиональная жизнь была связана с Российским этнографическим музеем. С 1999 по 2019 год он занимал пост директора этого крупнейшего музейного центра, являющегося одним из значимых этнографических собраний в мире.

В своём письме соболезнования родным и близким учёного губернатор Александр Беглов отметил, что Владимир Грусман был "подвижником музейного дела, человеком, посвятившим себя сохранению культурной памяти народов России". Под его руководством были созданы постоянные экспозиции на основе коллекций выдающихся российских этнографов, реализованы масштабные проекты, в том числе посвящённые православию как основе традиционной культуры и верованиям народов Сибири.

Особое внимание Грусман уделял реставрации и сохранению исторического здания музея на Инженерной улице, в частности, восстановлению светового плафона знаменитого Мраморного зала. При его активном участии расширялись международные культурные связи музея, в том числе с Норвегией и Афганистаном.

Российский этнографический музей, основанный в 1902 году, хранит памятники истории и культуры 157 народов России и сопредельных стран. С 2019 года учреждение возглавляет Юлия Купина. Прощание с Владимиром Грусманом состоится в ближайшие дни.

Фото: ethnomuseum.ru