От тяжёлой болезни умер актёр Анатолий Лобоцкий

Артисту, известному по ролям в "Молодёжке" и фильме "Калашников", было 66 лет

На 67-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий. О его смерти ТАСС сообщили в близком окружении артиста.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Он был широко известен телезрителям по роли отца Саши Кострова в популярном сериале "Молодёжка" и образу полковника Глухова в биографическом фильме "Калашников". Всего в его фильмографии более 120 работ в кино и на телевидении.

В начале 2024 года актёру была проведена операция по удалению части лёгкого в связи с периферическим раком. Несмотря на проведённое лечение, болезнь вернулась и распространилась на другие органы. В последнее время Лобоцкий проходил терапию и находился под постоянным наблюдением врачей.

Артист был супругом актрисы Юлии Рутберг. В ближайшее время ожидался выход двух картин с его участием — "Чудо-доктор" и "Ночные кошки".

Фото: kino-teatr.ru