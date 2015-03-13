В Петербурге ушла из жизни блокадница и основатель фонда "Доброта" Галина Яковлева

Галина Яковлева посвятила жизнь помощи инвалидам и умерла в возрасте старше девяти десятков лет.

В Санкт-Петербурге умерла Галина Ивановна Яковлева, основатель благотворительного фонда помощи инвалидам "Доброта". Об этом сообщили представители Следственного комитета России.

Галина Яковлева пережила блокаду Ленинграда и голодные годы, однако смогла сохранить силу духа и доброту. На протяжении многих лет она лично развозила подопечным фонда продукты, медикаменты и товары первой необходимости, а также дарила билеты в театры и музеи, а также поделки, выполненные своими руками.

Фонд "Доброта" насчитывал несколько сотен подопечных, которым Яковлева оказывала регулярную помощь. По словам представителей Следственного комитета, она стала примером самоотверженности, милосердия и оптимизма для сотрудников ведомства и всех, кто с ней взаимодействовал.

Дата прощания с Галиной Яковлевой пока не уточняется.

Фото: Pxhere