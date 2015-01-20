В Петербурге ларьки установили на разметке для инвалидов и велодорожке

Неизвестные разместили павильоны прямо на пешеходной и велоинфраструктуре, вызвав возмущение жителей.

В Санкт-Петербурге у дома 6 на Плесецкой улице в ночь на 14 апреля неизвестные установили два торговых ларька.

По данным очевидцев, конструкции оказались размещены прямо на разметке, предназначенной для людей с инвалидностью, а также на велодорожке, что фактически перекрыло движение велосипедистов и затруднило проход маломобильных граждан.

Как сообщили местные жители, владелец павильонов якобы заявил о планах установить на этой площадке три объекта, и два из них уже смонтированы. По словам очевидцев, территория позволяет размещение третьего ларька, который, вероятно, также появится в ближайшее время.

Петербуржцы резко отреагировали на ситуацию, отметив, что выбранное место нарушает логику организации пространства и мешает пешеходам и велосипедистам. Кроме того, жители раскритиковали внешний вид павильонов, указав, что они слабо сочетаются с архитектурой жилого комплекса и выглядят упрощенно за счет стеклянных поверхностей и светло-желтых панелей.

Фото: Telegram / Каменка и Коменда (Комендантский проспект)