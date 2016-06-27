На ремонт дорог в Петербурге потратят 7,2 млрд рублей в 2026 году

Средства позволят обновить асфальтовое покрытие на более чем 3,8 тысячи улиц города. Работы затронут как южные, так и северные районы и должны завершиться к ноябрю 2027 года.

В Петербурге на ремонт дорог в 2026 году планируют выделить около 7,2 миллиарда рублей. "Дирекция транспортного строительства" объявила два тендера на проведение ремонтных работ. Итоги конкурсов подведут 26 мая. Средства позволят обновить асфальтовое покрытие на более чем 3,8 тысячи улиц города. Работы затронут как южные, так и северные районы.

Северная часть города включает Курортный, Выборгский, Приморский и Кронштадтский округа. Здесь планируют отремонтировать около 494 тысяч квадратных метров дорог и 161 тысячу квадратных метров тротуаров. Южные районы, такие как Адмиралтейский и Центральный, охватят ремонт 558 тысяч квадратных метров дорог и 147 тысяч квадратных метров тротуаров на 2150 улицах.

В рамках работ подрядчики должны снять старый асфальт, уложить новый, заменить плитку на тротуарах, обновить бордюры, выровнять люки, заменить ливневую канализацию, нанести свежую разметку и вывезти мусор. Ремонт начнется после заключения контрактов и должен завершиться к ноябрю 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV