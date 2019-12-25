  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве в центре Петербурга
Сегодня, 16:59
35
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве в центре Петербурга

0 0

В результате 44-летнего злоумышленника поймали на Гончарной улице.

Росгвардейцы Центрального района задержали подозреваемого в мошенничестве у площади Восстания. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 6 мая дежурные наряды получили сведения об автомобиле Hyundai, который был объявлен в розыск. Внутри находился предполагаемый преступник. Машину заметили на Невском проспекте: она двигалась в сторону площади Восстания. В результате 44-летнего злоумышленника поймали на Гончарной улице. 

Мужчину, привлекавшегося к административной ответственности, увезли в 76-й отдел полиции, после чего передали инициатору розыска. 

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в мошенничестве на 31 млн рублей при продаже снегоходов и гидроциклов в Петербурге получил 5 лет колонии. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: мошенничество, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии