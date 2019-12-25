Росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве в центре Петербурга

Росгвардейцы Центрального района задержали подозреваемого в мошенничестве у площади Восстания. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 6 мая дежурные наряды получили сведения об автомобиле Hyundai, который был объявлен в розыск. Внутри находился предполагаемый преступник. Машину заметили на Невском проспекте: она двигалась в сторону площади Восстания. В результате 44-летнего злоумышленника поймали на Гончарной улице.

Мужчину, привлекавшегося к административной ответственности, увезли в 76-й отдел полиции, после чего передали инициатору розыска.

