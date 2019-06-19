Обвиняемый в мошенничестве на 31 млн рублей при продаже снегоходов и гидроциклов в Петербурге получил 5 лет колонии

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве 4 мая.

В период с февраля по октябрь 2024 года фигурант заключал с клиентами договоры на поставку снегоходов и гидроциклов. От семи человек мужчина получил свыше 31 млн рублей, все были обмануты. Деньги он похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба.

