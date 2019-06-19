Комблаг отчитался о завершении месячника по благоустройству в Петербурге

Несмотря на переменчивую погоду, коммунальные службы Петербурга успешно завершили месячник благоустройства, приурочив основные работы к наступлению длинных майских выходных. Городские территории были подготовлены к наплыву жителей и туристов, устремившихся в парки и к историческим достопримечательностям с приходом тепла. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

За неделю дорожные службы использовали 66 тысяч кубометров воды для мойки дорог, тротуаров и объектов инфраструктуры. Особое внимание уделили остановкам: было очищено 550 павильонов. Для борьбы со сложными загрязнениями, такими как масляные пятна и следы от еды, применили 6,5 тысяч литров специальных химических средств. Общий объем вывезенного мусора составил 1,5 тысячи кубометров, а количество собранного уличного смета достигло 2 тысяч тонн.

В рамках озеленения садовники украсили видовые места города первыми весенними цветами. Для этого в вазы и клумбы высадили 200 тысяч виол. Яркие композиции появились на Стрелке Васильевского острова, проспекте Непокоренных, Московской и Красногвардейской площадях, а также в Михайловском сквере.

Всего за прошедшую неделю выполнены ремонт 11 тысяч кв. м газонов, посадка более 1,5 тысячи деревьев и 14 тысяч кустов, промывка 31 тысячи погонных метров ограждений, окраска тысячи скамеек.

В настоящее время за чистотой города следят 936 специалистов по озеленению и 992 дорожных рабочих, используя 276 единиц садовой и 633 единицы дорожной техники. Контроль за уборкой осуществляет дежурная служба Комитета, принимающая обращения по телефону 576-14-83 или через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

Видео: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

