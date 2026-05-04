Сегодня, 13:19
Код плеера

После обрушения в карьере в Магаданской области обнаружены тела рабочих

По данным СК РФ, скончались восемь сотрудников горнодобывающей компании.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ в Магаданской области обнаружены тела погибших рабочих. Напомним, в конце апреля там произошло обрушение горных пород в угольном карьере "Кадыкчанский". 

По данным СК РФ 4 мая, скончались восемь сотрудников горнодобывающей компании. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены руководители и работники организации. Также проведены обыски. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Видео: пресс-служба СК РФ 

