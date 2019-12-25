Полицейского в Петербурге обвинили в ряде преступлений

Фигурант избил преступника и похитил более 9 млн рублей.

Следователи Центрального района Петербурга расследуют уголовное дело по пп. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (превышение должностных полномочий, кража). Обвинение предъявили бывшему полицейскому, рассказали в СК РФ.

В октябре прошлого года фигурант при задержании преступника в апарт-отеле на Социалистической улице нанес ему несколько ударов. Кроме того, обвиняемый, выявив у мужчины более 13 млн рублей, тайно похитил свыше 9 млн рублей из них.

Правоохранителя поймали, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на Piter.TV: директор стрелкового центра петербургского ДОСААФ арестован по делу о хищении.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу