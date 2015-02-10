Директор стрелкового центра петербургского ДОСААФ арестован по делу о хищении

По версии следствия, он организовал схему хищения почти 99 миллионов рублей у банка.

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу директора городского стрелкового спортивного центра ДОСААФ России Илью Гущина. Мера пресечения избрана по 22 июня. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, не позднее июля 2023 года Гущин вместе с сотрудниками компаний "ТК Сокол", "Фемистокол" и АО "Петроэлектросбыт" обратились в банк с заявками на получение банковских гарантий для обеспечения обязательств "ТК Сокол" перед Петроэлектросбытом по фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк, введенный в заблуждение относительно легитимности сделок, одобрил выдачу гарантий.

Соучастники обеспечили перечисление от имени Петроэлектросбыта на счета компании "Фемистокол" более 46 миллионов рублей по одному договору и около 45 миллионов по второму. После оформления гарантий фигуранты не произвели оплату на счета Петроэлектросбыта. Организация выставила банку требование о возмещении денег за якобы произведенные поставки. Банк перечислил почти 99 миллионов рублей, которые соучастники, как полагает следствие, похитили.

По версии правоохранительных органов, Гущин, являющийся также генеральным директором "Фемистокла" и Санкт-Петербургского городского стрелкового спортивного центра ДОСААФ России, был организатором преступной схемы. Его задержали во вторник.

