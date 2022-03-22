В Магаданской области обрушился рудник. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел сегодня, 30 апреля, на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. Поступило сообщение о сходе горной массы. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек.

В ведомстве подчеркнули, что к месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники. Кроме того, к вылету готовится вертолет Ми-8.

Региональная прокуратура организовала надзорное сопровождение спасательной операции на разрезе Кадыкчанский. В ведомстве добавили, что оценят возможное нарушение правил ведения горных работ.

