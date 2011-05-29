Названа причина пожара в многоквартирном доме в Махачкале

В Прокуратуре Дагестана продолжают изучать причины и обстоятельства трагедии.

Согласно предварительным сведениям, замыкание электропроводки стало причиной возгорания на мансардном этаже многоквартирного жилого дома в Махачкале. Соответствующими данными с журналистами через Telegram-канал поделились представители местной прокуратуры. В надзорном ведомстве заметили, что по факту инцидента проводится проверка. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства пожара в здании. Эксперты оценят соблюдение требования по противопожарной безопасности.

По предварительным данным, 22 апреля 2026 года вследствие замыкания электропроводки произошло возгорание на мансардном этаже многоквартирного жилого дома в г. Махачкале. пресс-служба прокуратуры по Дагестану

Ранее экстренные ведомства в российском регионе сообщили общественности о том, что что в 22:25 вечера 22 апреля по московскому времени загорелась одна из квартир, расположенная на мансарде многоквартирного жилого дома. Предварительная площадь пожара составила 600 квадратных метров. Сотрудники ГУ МЧС эвакуировали из помещений 75 человек, в том числе 24 несовершеннолетних лиц. никто не пострадал, а открытое горение было ликвидировано. С одного из торцов жилого дома часть горящей кровли обрушилась на стоящие рядом постройки.

Фото: Telegram / Прокуратура Республики Дагестан