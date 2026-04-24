В Колумбии подвесной мост обрушился во время церемонии открытия

В Колумбии подвесной мост обрушился во время церемонии открытия. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Инцидент произошел 19 апреля в муниципалитете Багадо. На открытии моста присутствовал мэр города. В результате обрушения моста пострадали восемь человек. По словам местных жителей, на месте происшествия обнаружили следы умышленной порчи тросов.

Мэрия направила официальный запрос о причинах происшествия компании-подрядчику, ответственной за реализацию проекта. Кроме того, муниципальные власти подали заявление в Государственную прокуратуру для расследования возможного акта саботажа.

Ранее мы сообщали, что два пролета моста рухнули в воду в Ленинградской области.

Видео: X / William Sanchez

