Два пролета моста рухнули в воду в Ленинградской области

В реку рухнули два пролета аварийного моста, пострадавших нет.

В городе Волхов Ленинградской области произошло обрушение пешеходного моста через реку Волхов. Речь идет о так называемом мосте Строителей, который ранее находился в аварийном состоянии.

По предварительной информации, в воду обрушились два пролета конструкции. В момент происшествия на объекте не было людей, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

На месте работают спасатели 60 пожарно-спасательной части, которые контролируют обстановку и обеспечивают безопасность в районе инцидента.

В МЧС подчеркнули, что подобные происшествия нередко связаны с эксплуатацией ветхих сооружений. В ведомстве обратили внимание на необходимость соблюдать осторожность и избегать нахождения на объектах с признаками повреждений или ограниченным доступом. Также граждан призвали сообщать о потенциально опасных конструкциях в органы местного самоуправления или по номеру 112.

Фото: МЧС Ленинградской области