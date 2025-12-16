В Петербурге подготовят проект Ново-Адмиралтейского моста

Согласно планам, мост позволит улучшить транспортную ситуацию в районе Васильевского острова и Адмиралтейского района.

На Петербургском международном экономическом форуме – 2026 подписали соглашение о подготовке документации для строительства Ново-Адмиралтейского моста. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Будущая переправа соединит набережную реки Мойки и набережную Лейтенанта Шмидта. Новый объект должен стать дополнительным маршрутом для автомобилистов и помочь снизить нагрузку на уже существующие мосты в центре города.

Согласно планам, мост позволит улучшить транспортную ситуацию в районе Васильевского острова и Адмиралтейского района. Сегодня значительная часть движения проходит через Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты, поэтому новая связь должна перераспределить потоки и сделать передвижение по центру Петербурга удобнее.

Проект также рассматривается как продолжение развития связей между разными районами города. В связке с мостом Бентакура новая переправа создаст дополнительный маршрут между Петроградским и Адмиралтейским районами.

На первом этапе специалисты займутся подготовкой градостроительной и проектной документации. Работы выполнит АО "Дороги и мосты" ГК "Нацпроектстрой", которая занимается крупными инфраструктурными проектами, включая строительство Большого Смоленского моста в Петербурге и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

А в Приморском районе Петербурга построят новый зоопарк с зонами отдыха и экопросвещения.

Видео: портал "Строительный Петербург"