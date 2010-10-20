На строительстве моста в составе ШМСД залили первую буронабивную сваю

Губернатор Александр Беглов назвал этот этап началом пути к уникальному объекту.

На площадке строительства разводного моста через Неву, который станет частью Широтной магистрали скоростного движения, выполнено бетонирование первой буронабивной сваи. Это событие знаменует начало возведения опор для одного из самых сложных участков будущей трассы.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что с первой сваи начинается путь к уникальному сооружению — второму за последние сорок лет разводному мосту через Неву. Он напомнил, что длина разводного крыла переправы станет рекордной — 61 метр, а сама конструкция органично впишется в исторический облик города и не перекроет панораму на Финляндский железнодорожный мост, являющийся памятником архитектуры.

Всего для строительства моста планируется установить 1200 буронабивных свай. На их заливку и другие работы потребуется 160 тысяч кубометров бетона, а также будет смонтировано 16 тысяч тонн металлоконструкций. Новая скоростная дорога, по замыслу властей, свяжет западную и восточную части Петербурга и разгрузит несколько транспортных магистралей. Активные строительные работы начнутся после ввода в эксплуатацию Большого Смоленского моста.

Ранее мы сообщили о том, что во время ПМЭФ инспекторы ГАТИ осмотрели 2,1 тыс. объектов.

Фото: пресс-служба Смольного