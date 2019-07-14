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В Ленобласти завершается ремонт моста через Кондегу
Сегодня, 12:20
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В Ленобласти завершается ремонт моста через Кондегу

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Движение по обновленной переправе хотят открыть в ноябре.

На 27-м километре трассы "Паша — Часовенское — Кайвакса" в Волховском районе Ленинградской области продолжается реконструкция моста через Кондегу. Специалисты уже выполнили основные работы на объекте. В частности, построены новые опоры, смонтировано металлическое пролетное строение, также устроена монолитная плита проезжей части, рассказали в дорожном комитете региона. 

В настоящее время формируются насыпи подходов и обустраиваются конусы. Скоро стартуют устройство переходных плит, гидроизоляции, мостового полотна и монтаж наружного освещения. 

Движение по обновленной переправе хотят открыть в ноябре. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 100-летия области.

Ранее на Piter.TV: дворец бракосочетания №1 реставрируют впервые с 1959 года в Петербурге. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: ленобласть, мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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