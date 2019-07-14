В Ленобласти завершается ремонт моста через Кондегу

Движение по обновленной переправе хотят открыть в ноябре.

На 27-м километре трассы "Паша — Часовенское — Кайвакса" в Волховском районе Ленинградской области продолжается реконструкция моста через Кондегу. Специалисты уже выполнили основные работы на объекте. В частности, построены новые опоры, смонтировано металлическое пролетное строение, также устроена монолитная плита проезжей части, рассказали в дорожном комитете региона.

В настоящее время формируются насыпи подходов и обустраиваются конусы. Скоро стартуют устройство переходных плит, гидроизоляции, мостового полотна и монтаж наружного освещения.

Движение по обновленной переправе хотят открыть в ноябре. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 100-летия области.

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Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти